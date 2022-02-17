شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يواصل تجارب الأداء السبت لاختيار المنتخب استعدادا للبطولة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، اختبارات اختيار منتخب مصر ساندا وأساليب يوم السبت المقبل، استعدادا للاشتراك في البطولة الإفريقية لمرحلة العموم للمنتخبات.

ويقوم الاتحاد بمواصلة تجارب منتخب الأساليب في نادى طلائع الجيش مرحلة العموم على 3 فترات، ستكون الأولى أساليب "شمالى –جنوبي – تايجى – باجوا – تشن يي" للبنين، الفترة الثانية أساليب "سيف رفيع – سيف عريض – سيف جنوبي –سيف تايجى" للبنين والبنات، وستكون الفترة الثالثة أساليب "عصا شمالى – عصا جنوبي – رمح) للبنين والبنات أيضا، على أن تبدأ الفترة الأولى الساعة العاشرة صباحا وتنتهى الفترة الثالثة في الخامسة مساء، وكل فترة ساعتين. وكان الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، أعلن عن مشاركة مصر في بطولة العالم للكونغ فو التي تقام في روسيا خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجاري بواقع 6 لاعبين يمثلون الفراعنة في تلك المنافسات.

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للوشوو كونغ فو، لبحث ترتيبات مشاركة نادي اتحاد المنزلة الرياضي ممثل المنتخب الوطني للكونغ فو في بطولة العالم للكونغ فو التي تقام في روسيا الأسبوع المقبل حيث يعد الفريق الوحيد على مستوى مصر الممثل لها في هذه البطولة.

وحضر الاجتماع الكابتن شريف مصطفي رئيس الاتحاد المصري والافريقي للكونغ فو ، والمحاسب علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والكابتن نصر ابراهيم مدرب فريق اتحاد المنزله للكونغ فو.