شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: استبعاد محمد حسن وتونى من مباراة المصري لفرض الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا سبب استبعاد ثنائى فريقه محمد حسن ومحمد تونى والدفع بوليد عبد المنعم على دكة البدلاء لتعويضهم قبل بدء مباراة المصري البورسعيدى ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

قال شعبان في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إنه لا يحب الحديث عن كواليس وأسرار غرفة الملابس موضحا أن استبعاد الثنائى لعدم الالتزام ولفرض حالة من النظام داخل الفريق مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث في أكبر أندية العالم التي تحتوي على مشاكل داخلية.

وتقاسم النادي المصري نقاط مباراته مع سيراميكا بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أحرز هدف سيراميكا سيف التقا لاعب الفريق في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما سجل محمد عنتر هدف التعادل للمصري في الدقيقة 49.

بهذا التعادل يرفع المصري رصيده إلى النقطة 14 في المركز السادس، كما يرفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الظهر: مصطفى أيمن، أحمد شوشة، إسلام المزين، أسامة الجزار، خط الوسط: إيزي إيميكا، حجاج عويس عموري، وفي الهجوم: أحمد حمودي، محمد عنتر، وأوستين أموتو.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمود كوكو، علاء عطا، خالد صبحي، سيف التقا، أحمد محسن، كوامي بونسو، بلال سعيداني، محمد إبراهيم، وينفول كوابينا، شادي حسين وباسم مرسي.