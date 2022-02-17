الإسماعيلي يستقر علي رحيل أشرف خضر ..ويحسم مصير براون في العاشرة مساء

القاهرة - سامية سيد -

استقر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في أجتماعه الطارىء المنعقد حاليا علي رحيل أشرف خضر عضو اللجنة الفنية من الجهاز الفني ومن المقرر أن يعلن رئيس الدراويش القرارات النهائية للاجتماع في لايف علي الصفحة الرسمية للنادي في العاشرة مساء اليوم .

وكان الخليج 365 قد أشار في وقت سابق الى أن مجلس الإسماعيلي منح الأرجنتينى خوان براون المدير الفني لفريق الكرة فرصة أخيرة لتعديل مسار الدراويش ببطولة الدوري بتحقيق الفوز فى مباراة بيراميدز وإلا إعلان قرار رحيله عن منصبه، فى ظل عدم الرضا عن أدائه مع الفريق في ظل استمرار تراجع نتائج الدراويش بالمسابقة المحلية رغم دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

وكان يحيى الكومى قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرفض استمرار المدرب الأجنبى في منصبه حال تعرضه لثلاث هزائم متتالية.

وتعاقد الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 11 صفقة هى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل.