دورتموند يتعرض لخسارة قاسية من رينجرز في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

شهدت مرحلة ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على خسارة قاسية لبوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 / 4 أمام ضيفه جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، اليوم الخميس على استاد سيجنال أيدونا بارك.

وفاز شيريف تيراسبول المولدوفي 2 / صفر على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، وريال بيتيس الإسباني على مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 3 / 2.

ورغم البداية الهجومية لبرشلونة، بادر نابولي بالتسجيل عن طريق نجمه البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 29، لكن الفريق الكتالوني أدرك التعادل في الدقيقة 59 عبر فيران توريس من ركلة جزاء.

وبذلك تأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى مباراة الإياب الحاسمة، التي ستقام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي يوم الخميس المقبل، حيث يتعين على أي منهما الفوز على الآخر من أجل بلوغ دور الـ16، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء لائحة الهدف الاعتباري من نظام المسابقات الأوروبية للمرة الأولى هذا الموسم.

وكانت اللائحة تنص على أنه في حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف التي أحرزها كل فريق خارج ملعبه، على أن يتم منح الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه بطاقة الصعود للدور التالي.

وانتقل برشلونة للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما ودع مبكرا بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مرحلة المجموعات، عقب حصوله على المركز الثالث في ترتيب مجموعته بالدور الأول، ليفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للمرة الأولى منذ عدة أعوام طويلة .

في المقابل، اضطر نابولي لخوض الملحق، عقب حلوله ثانيا في مجموعته بدور المجموعات للدوري الأوروبي، خلف فريق سبارتاك موسكو الروسي، الذي بلغ دور الـ16 مباشرة بعد تصدره المجموعة.