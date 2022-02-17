بعد رباعية الأهلي في المونديال.. الهلال يكتسح الشباب بخماسية في أول مباراة بعد العودة للدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

اكتسح الهلال ضيفه الشباب 5 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

ونجح الهلال في مداواة جراحه ، عقب الخسارة الكبيرة صفر/ 4 أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي أقيمت في الإمارات، الأمر الذي أعقبه رحيل مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بعد اتفاق مع إدارة النادي وتعيين الارجنتيني رامون دياز خلفا له.

وجاء الفوز في المباراة ليكون الأول للمدرب الأرجنتيني ، وهي المرة الثانية التي يدرب فيها الهلال بعدما سبق له تولي الإدارة الفنية للفريق في الفترة ما بين عامي 2016 و2018، حيث حقق ثنائية الدوري والكأس موسم 2016/2017.

وتقدم الهلال عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أندريه كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 30 سجل موسى ماريجا الهدف الثالث للهلال، قبل أن يعود إيجالو ويسجل الهدف الرابع للهلال والثاني له في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 82 اختتم موسى ماريجا خماسية الهلال في شباك الشباب، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ألفريد نداي الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 64.

ورفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع بعد خوضه 18 مباراة، بفارق سبع نقاط خلف الشباب صاحب المركز الثالث والذي خاض 21 مباراة.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب الهلال، الذي سعى لتسجيل هدف مبكر في شباك الشباب.

على الجانب الأخر، استسلم الشباب لضغط الهلال، محاولا الإبقاء على نظافة شباكه، رغم الضغط الكبير من جانب منافسه.

وأسفر ضغط الهلال عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18 عن طريق النيجيري أوديون إيجالو، الذي تلقى كرة عرضية أرضية من زميله أندريه كاريلو، ليضعها بذكاء من فوق الحارس فواز القرني لتهز شباك فريقه السابق.

وواصل الهلال ضغطه محاولا تسجيل الهدف الثاني في شباك الشباب، وكان له ما أراد في الدقيقة 25 عن طريق كاريلو، الذي استغل كرة عائدة من دفاع الشباب، ليسدد الكرة بقوة في الشباك.

ولم تمر سوى خمس دقائق فقط، حتى نجح الهلال في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 30 عن طريق موسى ماريجا، الذي تسلم الكرة من سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة من الجهة اليسرى للمرمى بقوة مضيفا الهدف الثالث.

وتوغل ماريجا في الجبهة اليسرى لدفاع الشباب، ليلعب كرة عرضية لإيجالو الذي وضعها مباشرة في الشباك رغم الرقابة اللصيقة من دفاع الشباب في الدقيقة 43،مسجلا الهدف الرابع .

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الهلال 4 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، هدأ إيقاع اللعب بشكل كبير، حيث بدا الهلال أكثر أريحية، فيما غلب على أداء الشباب الخشونة والاستعجال في شن الهجمات على مرمى محمد المعيوف.

وفي الدقيقة 64 نال ألفريد نداي لاعب الشباب البطاقة الحمراء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لدى تدخله القوي على سلمان الفرج لاعب الهلال.

وفي الدقائق الأخيرة كثف الهلال من ضغطه، في محاولة لرفع النتيجة، ونجح في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82 عن طريق موسى ماريجا.

وجاء هدف ماريجا، بعدما استغل مرور كرة عرضية أرسلها ياسر الشهراني من الجبهة اليسرى للهلال، ليسدد كرة قوية لم ينجح القرني في التعامل معها، لتهز شباكه للمرة الخامسة في المباراة.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال بنتيجة كبيرة 5 / صفر.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى للهلال عقب هزيمته برباعية نظيفة أمام الأهلي في مونديال الأندية الماضي.