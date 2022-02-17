التعادل يحسم مباراة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل (1-1) مباراة برشلونة ونابولي، اليوم الخميس، في ذهاب الملحق الفاصل لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

برشلونة يشارك في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما نابولي احتل وصافة مجموعته في "اليوروباليج" ليخوض مرحلة الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وسجل بيوتر زيلنسكي هدف نابولي في الدقيقة 29، فيما أحرز فيران توريس هدف التعادل في الدقيقة 59.

نتيجة التعادل لا تصب في صالح برشلونة، الذي بات مضطرا للفوز في لقاء الإياب الذي يحتضنه ملعب نابولي يوم الخميس المقبل.

تشكيل برشلونة:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - أوسكار مينجيزا.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أداما تراوري - بيير إيمريك أوباميانج - فيران توريس.

تشكيل نابولي:

حارس المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كاليدو كوليبالي - أمير رحماني - جوان جيسوس.

خط الوسط: فابيان رويز - أندري أنجيسا - إليف إلماس - بيوتر زيلنسكي - لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.

تفاصيل المباراة:

تسديدة خطيرة من بيدري في الدقيقة الخامسة لكنه يطيح بالكرة أعلى العارضة.

محاولة خطيرة جديدة لبرشلونة في الدقيقة 15، حيث سدد نيكو جونزاليس كرة خاطفة من داخل المنطقة لكن ميريت حارس نابولي تصدى لها وأخرجها للركنية.

تسديدة قوية يطلقها أوباميانج من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 لكنها تمر بجوار القائم.

فيكتور أوسيمين يستلم الكرة في وسط ملعب برشلونة بعد تمريرة سحرية من أحد زملائه في الدقيقة 22 لكنه سدد الكرة في جسد تير شتيجن.

فيران توريس يهدر فرصة جديدة للتسجيل بعدما استلم الكرة من أوباميانج في الدقيقة 28 أمام منطقة الجزاء لكنه سددها أعلى العارضة.

وبعد ثوان قليلة عاقب زيلنسكي برشلونة بافتتاح التسجيل بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى الشبكة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف وعدم وجود تسلل أثناء خروج الكرة.

برشلونة يكثف محاولاته لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى.

لاعبو برشلونة يحاصرون الضيوف في منطقتهم في أول 10 دقائق من الشوط الثاني في محاولى لتسجيل هدف التعادل.

في الدقيقة 58 حصل برشلونة على ركلة جزاء بداعي لمس أحد لاعبي نابولي الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 59 أحرز فيران توريس هدف التعادل بعدما نفذ ركلة الجزاء بنجاح.

بوسكيتس يسدد كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تمر دون خطورة بجوار القائم في الدقيقة 69.

فيران توريس يسدد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 71 لكنها مرت فوق العارضة.

توريس يهدر هدفا محققا مرة أخرى بعدما سدد الكرة أعلى العارضة في الدقيقة 88.

برشلونة يواصل إهدار الفرص الخطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.