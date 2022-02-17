في أجواء متوترة.. الأهلي يتحدى الهلال في رحلة الحادية عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض النادي الأهلي أولى مواجهاته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الهلال السوداني على ملعب الأخير.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع الهلال والمريخ من السودان، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

المجموعة شهدت مواجهة واحدة فقط بين صنداونز والهلال، وفاز الفريق الجنوب إفريقي على ملعبه بهدف نظيف.

وأُجلت المباراة الأولى في المجموعة بين الأهلي والمريخ، لمشاركة بطل القارة في مونديال الأندية بالإمارات.

أجواء متوترة

تقدم الهلال السوداني بشكوى ضد "كاف" لدى المحكمة الرياضية رفضا لقرار منع الجماهير من حضور مواجهة الأهلي.

النادي السوداني واتحاد الكرة في بلاده، مع مساندة إعلامية ضخمة، يشنون حملة ضد "كاف" اعتراضا على قرار منع الجماهير من حضور لقاء الأهلي، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على المواجهة بين الفريقين في الملعب.

الأجواء المتوترة هي عنوان مواجهة الهلال والأهلي، بعد اتهام النادي السوداني نظيره المصري بأنه حظي بمجاملة من الاتحاد الإفريقي.

ويأمل النادي الأهلي أن تمر المباراة بسلام، بالإضافة إلى تحقيق نتيجة إيجابية، حتى لا تتكرر المشاهد المؤسفة التي شهدها الملعب ذاته في مجموعات دوري الأبطال 2020 باقتحام وشغب الجماهير وتدخل الجيش والشرطة لحماية الفريق المصري.

طموح جديد

حقق الأهلي كل شيء، وفاز بكل البطولات الممكنة في آخر موسمين بالقارة السمراء، الأهلي مع بيتسو موسيماني فاز بآخر بطولتي دوري أبطال وسوبر إفريقي، بالإضافة إلى حصد ميداليتين برونزيتين في مونديال الأندية.

لكن بيتسو ورجاله لديهم الآن طموح جديد، وهو تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، وتسجيل رقم قياسي جديد يحدث لأول مرة، والوصول إلى النجمة الحادية عشر.

بطاقة المباراة

الحدث: دوري أبطال إفريقيا (المجموعات)

التاريخ: 18 فبراير 2022

التوقيت: 3:00 مساءً

القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD 3