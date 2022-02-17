"أرفقنا بيان الاتحاد المصري".. الهلال السوداني يعلن التصعيد ضد كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قرر نادي الهلال السوداني التصعيد ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتقديم استئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بعد قرار منع حضور جماهير الفريق أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الهلال في بيانه الذي صدر اليوم الخميس: "أرفق الهلال كافة المستندات التي تعضد موقفه في القضية، ووفقا للائحة المنطمة لمسابقة أبطال أفريقيا والتي تحتوى على 4 بنود لا تضم أي بند أمني، فيما تضم الاشتراطات الصحية".

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابا إلى الاتحاد السوداني بالسماح لجماهير الهلال بحضور المباراة، قبل أن يتراجع ويقرر منع الحضور الجماهيري.

وتابع الهلال في بيانه: "تقرر التصعيد إلى محكمة كاس بالاستئناف وايقاف التنفيذ بواسطة المستشار القانوني الدولي للهلال، وتم ارفاق كافة المستندات التي تعضد موقف الهلال في القضية، بما فيها البيان الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي شكر في الاتحاد الأفريقي لموافقته على طلبه بحظر دخول الجماهير للمباراة".

ويلعب الأهلي أمام الهلال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في الثالثة من عصر الجمعة.