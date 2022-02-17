مران الأهلي.. محاضرة موسيماني.. جوانب فنية وخططية.. وتدريبات منفردة لحراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

اختتم فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان؛ استعدادًا لمواجهة نظيره السوداني، الهلال.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات منفردة اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويخوض الأهلي أول مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدًا فى الثالثة عصرًا أمام الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.