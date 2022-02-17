الأهلي يرتدي الزي الأساسي له في مواجهة الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

عُقد اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، بأحد الفنادق بالعاصمة السودانية الخرطوم، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ومسئولي الهلال والاتحاد الأفريقي (كاف).

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.