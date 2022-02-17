المصري وسيراميكا كليوباترا يُعطلان مشوارهما بالدوري بالتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انتهت مباراة المصري ونظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سيراميكا كليوباترا بعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه سيف تقا، قبل أن يتعادل المصري في الدقيقة (45+1) عن طريق لاعبه محمد عنتر.

ورفع المصري رصيده بهذا التعادل للنقطة 14 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع سيراميكا كليوباترا عند النقطة 11 في المركز التاسع.

وبدأ المصري بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أسامة الجزار، إسلام المزين، أحمد شوشة، مصطفى أيمن.

خط الوسط: أحمد حمودي، حجاج عويس، عموري، إيزي إيميكا، محمد عنتر.

المهاجم: أوستين أموتو.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي: محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، مصطفى سلطان، هيثم لعيوني، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، محمد بلح، حسين رجب، عمرو مرعي.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من: محمد كوكو، أحمد محسن، خالد صبحي، سيف تقا، علاء عطا، محمد إبراهيم، ونفول كوابينا، كوامي بونسو، بلال سعيداني، باسم مرسي، شادي حسين.

وجاءت دكة بدلاء سيراميكا كليوباترا: عامر عامر، محمد البدري، عبدالله محمود، محمود نبيل، شريف دابو، محمد توني، محمد حسن، إيفانز منساه، مصطفى مسيى.

ويدخل المصري المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز 12 برصيد 10 نقاط.

وإليكم ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدّم نادي سيراميكا بهدف مُبكر في الدقيقة 14 بعدما حصل على ركلة حرة مباشرة على يمين الملعب أرسلها محمد إبراهيم داخل منطقة جزاء المصري لتصل زميله سيف تقا الذي أسكنها الشباك.

وحاول المصري تعديل النتيجة بالضغط على سيراميكا كليوباترا ولكن دون أي خطورة فأرسل محمد عنتر عقب مراوغته لدفاع سيراميكا على يمين الملعب عرضية لم يُقابلها سوى الدفاع. وأرسل إيميكا عرضية في الدقيقة 22 حولها عموري لاعب المصري برأسه بجوار مرمى سيراميكا.

وردّ سيراميكا كليوباترا برأسية من لاعبه سيف تقا ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المصري.

وأرسل لاعب سيراميكا كليوباترا شادي حسين عرضية من يمين الملعب لمحمد إبراهيم في الدقيقة 28 ليُسددها أعلى المرمى.

ومرر كوامي بونسو كرة رائعة لزميله شادي حسين داخل منطقة جزاء المصري في الدقيقة 30 الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس المصري.

وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 45 سددها محمد عنتر بنجاح في مرمى سيراميكا كليوباترا.

وكاد شادي حسين يتقدم لسيراميكا كليوباترا ولكن تسديدته في الدقيقة 84 ارتطمت بالعارضة.