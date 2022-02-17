رغم نفي أبو جبل.. تقارير سعودية: النصر يتوصل لاتفاق نهائي مع حارس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت تقارير صحفية سعودية بأن نادي النصر في بلادها قد توصل لاتفاق مع حارس مرمى نادي الزمالك للانضمام لصفوفه.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن نادي النصر توصل لاتفاق نهائي مع أبوجبل على ضمه في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

وكان محمد أبوجبل قد ردّ على تصريحات لوكيل اللاعبين سيد مرعي لوسائل إعلام سعودية بوصول عرض رسمي من نادي النصر لحارس مرمى الزمالك، بالتنويه إلى عدم وجود وكلاء له مصريين سوى شقيقه مصطفى.

أبو جبل كتب في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفى أبو جبل فقط".وأضاف :"كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري".

وأنهى :"تركيزي الآن منصّب مع فريقي نادي الزمالك فقط لا غير".ومن المقرر أن ينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أعلن مؤخرًا عن رغبة ناديه في تجديد عقد صاحب الـ33 عامًا.

ويستعد حاليًا فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك مباريات دور المجموعات بالتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق، في لقاء أقيم مساء السبت الماضي، على ملعب "استاد القاهرة".

يُذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة مع كل من: (الوداد البيضاوي المغربي - ساجرادا - بترو أتليتكو).