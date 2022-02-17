"اعتراض وحيد".. الخليج 365 يكشف موقف الأهلي من دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن تحفظ وحيد سجلوه على مشروع دوري السوبر الأفريقي، وذلك الذي يعمل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

يأمل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في انطلاق مشروع دوري السوبر الأفريقي بداية من سبتمبر القادم، أو 2023 على أبعد تقدير.

وبدأ الإعداد لمشروع دوري السوبر الأفريقي منذ فترة، قبل أن يأخذ شكله الواضح من خلال اجتماعات تمت على هامش ختام كأس الأمم الأفريقية، بحضور ممثلي الاتحادات المحلية من جانب، وبعض الأندية من جانب آخر.

وأوضح مصدر من داخل النادي الأهلي في تصريحاته لمصراوي أن النادي يرحب بشدة بالمشاركة في البطولة، كونها تساعد على تطوير اللعبة في القارة وزيادة دخل الأندية المشاركة فيها.

لكن يتحفظ النادي على جانب واحد في هذا المشروع، وهو العدد الكبير من المباريات الذي سيصل إلى 21 مباراة على الأقل بالنسبة لمن يصل للمباراة النهائية في البطولة.

وستعقد شركة الأهلي لكرة القدم في الأيام المقبلة العديد من الإجتماعات لمناقشة تقرير عمرو شاهين المدير التنفيذي الذي كان حاضرا اجتماع الكاف مع الأندية على هامش نهائي بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وسوف يناقش مسئولو شركة الكرة بالأهلي الأمر علي ان يتم التواصل مع اللجان المعنية بالكاف لعرض وجهة نظرهم أن فريقهم في حال وصوله لنهائي دوري السوبر الأفريقي سيكون مضطراً لخوض أكثر من 60 مباراة في الموسم الواحد بخلاف أجندة المنتخبات القارية والدولية، وهو الأمر الذي يصعب الوفاء به.

وضع الاتحاد الأفريقي تصوره الخاص بدوري السوبر الأفريقي بحيث يقام من 24 فريق، ويتم تقسيمه على 3 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي للأندية بحيث تضم كل مجموعة 8 أندية يلعبون بنظام الذهاب والعودة ثم خروج المهزوم.