نابولي يفرض التعادل على برشلونة في أرضهم بالدوري الأوروبي



فرض نابولي الإيطالي نتيجة التعادل بهدفٍ لمثله على مضيفه برشلونة الإسباني، الخميس، على ملعب "كامب نو"، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".



بدأ برشلونة اللقاء بنوايا هجومية واضحة أكدها لاعب الوسط بيدري بتسديدة قوية علت عارضة مرمى نابولي بقليل، قبل أن يحاول نيكو غونزاليس بتصويبة أخرى تصدى لها الحارس أليكس ميرت ببراعة.



الأداء الهجومي للفريق الكتالوني قابله نابولي بأسلوب دفاعي اعتمد فيه على الكرات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى تير شتيغن الذي أبعد كرة هدف محقق عند الدقيقة 22 سددها النيجيري فيكتور أوسمين.



وعرفت الدقيقة 29 تسجيل نابولي أول أهداف اللقاء إثر كرة مرتدة انطلق بها المقدوني إليف إلماس الذي تجاوز جوردي ألبا ثم مرر إلى زميله بيوتر زيلينسكي ليُسددها الأخير قوية تصدى تير شتيغن لها قبل أن ترتد إلى البولندي ليُسكنها الشباك بسهولة.



واستطاع نابولي الحفاظ على تقدمه إلى غاية الدقيقة 59، حيث ترجم برشلونة أفضليته إلى هدف عدل به فيران توريس الكفة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد أن لمس المدافع البرازيلي خيسوس الكرة بيده داخل المنطقة المحظورة.



وبحث برشلونة في ما تبقى من دقائق عن الوصول إلى شباك نابولي وتحقيق فوز يُسهل عليه المهمة في مواجهة الإياب الأسبوع القادم، لكن الدفاع الإيطالي ظل محافظا على توازنه رغم عديد المحاولات الخطرة من الخصم، لتنتهي المباراة بتعادل مرضٍ أكثر للضيوف.



وفي باقي نتائج الدور الحالي، سقط بوروسيا دورتموند الألماني على أرضه وبين جماهيره أمام غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بأربعة أهداف لاثنين، وتغلب ريال بيتيس الإسباني على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثة أهداف لاثنين، وشيريف تيراسبول المولدافي على سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفين دون رد.



(الاناضول)

