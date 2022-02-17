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الامارات | المغربي حكيم زياش في خطر!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي حكيم زياش في خطر! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن انضم إلى سباق التعاقد مع البرازيلي أنتوني جناح أياكس أمستردام الهولندي (26 سنة) الذي ينافسه عليه أكبر الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وترى الصحيفة أنه في حال نجح تشيلسي في ضم أنتوني فإنه سيكون مضطرا لركن المغربي حكيم زياش على دكة الاحتياط.
 
ويلعب أنتوني أساسيا في أياكس هذا الموسم، وسجل 11 هدفًا وقدم ثمانية تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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