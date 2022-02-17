التعاون يوقف قطار الاتحاد

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وجاءت البداية اتحادية بعد أن تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل مبكرا بالدقيقه(2) مستغلا هفوة وارتباك دفاع التعاون، الذي حاول الرجوع أثناء هذا الشوط ولكن التنظيم الاتحادي المحكم أفسد جميع المحاولات التعاونية.
وفي شوط المباراة الثاني دخل التعاون برغبة في إدراك التعديل وكان له ما أراد بعد عرضية أخطأ البرازيلي غروهي في التعامل معها لتعلن هدف التعديل (59)، ورغم الطرد الذي تعرض له حسن العمري لم يستطع الاتحاد استغلال النقص التعاوني ليخطف التعاون نقطة إيجابية من أمام متصدر ترتيب الدوري ويرفع رصيده 22 نقطة، بينما بقي الاتحاد في الصدارة برصيد 48 نقطة.
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