التعاون يوقف قطار الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقف قطار الاتحاد في محطة التعاون بعد أن تمكن الأخير من انتزاع التعادل الإيجابي من فم النمور الاتحادية التي كانت تبحث عن توسيع الفارق في صدارة الترتيب بخطأ لا يغتفر من حارسه البرازيلي مرسيلو غروهي، بعد أن سجل عبدالرزاق حمدالله هدف السبق الاتحادي بالدقيقة (2)، وذلك أثناء المواجهة المثيرة في تفاصيلها التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت البداية اتحادية بعد أن تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل مبكرا بالدقيقه(2) مستغلا هفوة وارتباك دفاع التعاون، الذي حاول الرجوع أثناء هذا الشوط ولكن التنظيم الاتحادي المحكم أفسد جميع المحاولات التعاونية.

وفي شوط المباراة الثاني دخل التعاون برغبة في إدراك التعديل وكان له ما أراد بعد عرضية أخطأ البرازيلي غروهي في التعامل معها لتعلن هدف التعديل (59)، ورغم الطرد الذي تعرض له حسن العمري لم يستطع الاتحاد استغلال النقص التعاوني ليخطف التعاون نقطة إيجابية من أمام متصدر ترتيب الدوري ويرفع رصيده 22 نقطة، بينما بقي الاتحاد في الصدارة برصيد 48 نقطة.