عودة المدربين.. نجاح التجربة الأولى يغري إدارات الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد قرار إدارة نادي الهلال بالاستعانة مجددا مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الدفة الفنية للموج الأزرق خلفا لليوناردو جارديم، السيناريو المتكرر الذي تتبعه الأندية السعودية بعد كل إخفاق يكون ضحيتها إقالة المدربين.

والمتابع الرياضي يتذكر جيدا أن أنديتنا مع كل إخفاق وانتقاد من جماهيرها تعود مباشرة لسجلاتها القديمة واللعب على عاطفة الجمهور خاصة إذا كانت هناك تجربة ناجحة للمدرب المعاد يخفف من خلاله الغضب الجماهيري.

وهنا سنتذكر سويا عددا من المدربين اللذين استعانت بهم أندية الدوري السعودي أكثر من مرة من أجل إعادة توازن الفريق، ومنهم من نجح في مهمته وكثير منهم بأت محاولاتهم بالفشل.

دياز والتجارب الهلالية

جاء رامون دياز في تجربته الأولى موسم 2016/2017م وحقق مع الهلال بطولة الدوري والكأس وبلغ نهائي دوري أبطال آسيا الذي خسره من أوراوا، بينما في الموسم الثاني تراجع مستوى الفريق وخرج من بطولة كأس الملك أمام القادسية كما أنه في دوري أبطال القارة خرج من الدور التمهيدي بعد نتائج مخيبة للآمال أسهمت في إقالته من منصبه، وبرغم تحقيق جارديم لبطولتي السوبر ودوري أبطال أسيا والمشاركة في مونديال العالم إلا أن خسارته برباعية من الأهلي المصري عجلت برحيله ومنح دياز فرصة جديدة لتحقيق النجاح خاصة أنه على دراية ومعرفة بأجواء الكرة السعودية بشكل عام ووضع الهلال بشكل خاص.

ولعل الهلال من أكثر أندية دورينا استعاد مدربيه خلال فترات متباعدة، فالروماني بيلاتشي حضر للهلال ثلاث مرات والبرازيليين أوسكار وباكيتا وكاندينو أكثر من مرة والقاسم المشترك بينهما في التجربة الأخيرة عدم النجاح.

جوميز يعود للتعاون

التعاون سبق الهلال في هذا الموسم بإعادة البرتغالي جوميز لقيادة الفريق للمرة الثالثة حيث كانت إطلالته الأولى مع سكري القصيم 2014م وحقق مستويات ونتائج جيدة منحت التعاون رابع الدوري وذلك قبل أن يغادر للأهلي ويحقق معه لقب السوبر على حساب الهلال، ليعود مرة أخرى إلى السكري عام 2017م ولم يكرر النجاح بل كانت تجربته أقل من سابقتها ويغادر بعدها معتذرا بمرض والدته وفي هذا الموسم عاد مجددا في خطوة لإعادة الفريق الذي عانى كثيرا من سوء النتائج وتراجع مركزه في سلم الترتيب.

ديمتري أبرز الناجحين

نجاحات الصربي ديميتري مع الاتحاد في عام 1997م بإعادته لمنصات التتويج بعد غياب طويل منحته الثقة الكاملة عند المدرج الأصفر الذي كان يطالب به في كل مرة يفشل فيها العميد بتحقيق نتائج مرضية، ولأنه مدرب مناسب للاتحاد فقد نجح في معظم تجاربه الـ5 التي حضر بها فمعه عرف الاتحاد طريق البطولات الخارجية من خلال بطولة أندية الخليج وكأس الكؤوس الآسيوية واختتم مشواره بلقب الدوري عام 2007م محققا رقما مميزا وصل لـ12 بطولة للاتحاد.

وأول مدرب كرر معه الاتحاد نفس السيناريو هو الإنجليزي بوب هاوتون عام 1985م عندما حقق لقب الكأس بينما فشل في تجربتين أخريين أما البرازيلي كامبوس من تجربتين لم يحقق الفريق معه شيئا أما أوسكار البرازيلي فنجح في التجربة الأولى فقط من 3 فترات حضر فيها وهو ما حققه مواطنه كاندينو فكسب كأس ولي العهد في التجربة الأولى وفشل في الثانية.

جروس ورقم قياسي

في الجانب الأهلاوي حدث ذلك أكثر من مرة ولكن الأبرز الصربي نيبوشا الذي نجح في تجربته الأولى عندما حقق لقبين في أقل من شهر من أمام المنافس التقليدي الاتحاد بقيادة الداهية ديمتري، بينما في تجربته الثانية لم يحقق شيئا يذكر، أما الداهية السويسري القادم من الدوري الإنجليزي كريستيان جروس فكان صاحب الرقم القياسي بعدم الخسارة في51 مباراة كما أعاد الأهلي لتحقيق لقب الدوري بعد غياب طويل ولقب كأس الملك وكأس ولي العهد وكان هاجسا لكل المنافسين وفي الفترة الثانية حضر بعدها بموسم خلفا لجوميز ونجح أيضا في إعادة الفريق للمنافسة برغم سوء النتائج بالبداية ووصل لوصافة الدوري والكأس وفي زيارته الثالثة كانت المهمة صعبة في ظل الخلافات والانقسامات الإدارية.

أبرز المدربين العائدين للأندية:

الهلال:

البرازيلي كاندينو







1986 – 1987



حقق الدوري بفارق نقطي كبير



1993 - عاد للهلال ولم يحقق شيئا



اختير من الاتحاد السعودي ليكون مدربا للمنتخب الأول



البرازيلي ماركوس باكيتا





2004 – 2006



كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد



عاد مره أخرى في 2007



لم يحقق شيئا



الروماني إيلي بلاتشي1997 – 1998





حقق كأس الخليج للأندية، الدوري السعودي الممتاز 2000 – 2003



بطولة الصداقة الدولية، البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس 2000، كأس السوبر الآسيوي 2000



الاتحاد: الصربي ديمتري





1996–1997



1998–1999



2000 2006–2007 2011



نجح في معظم تجاربه الـ5



محققا رقما مميزا وصل لـ12 بطولة للاتحاد



أوسكار البرازيلي

1999–2000







خادم الحرمين الشريفين وولي العهد 1421،1422حقق السوبر السعودي/المصري



2001–2003



لم ينجح في الثانية



الأهلي: الصربي نيبوشا





جاء إلى أهلي جدة في العام 2005



وحقق مع الفريق بطولتي كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد عام 2007



بينما في تجربته الثانية لم يحقق شيئا يذكر



السويسري كريستيان جروس

في يوليو 2014 تولى تدريب الأهلي







حصل على الدوري لأول مرة منذ 34 عاما



فاز بين 2014 و2016 بلقب كأس الملك وكأس ولي العهد.



لم يخسر في 51 مباراة متتالية في الدوري



عاد في أكتوبر 2016



ولايته الثانية لم تشهد أي تتويج



النصر:

الأورجوياني كارينيو