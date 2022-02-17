شكرا لقرائتكم خبر الحزم يتأهب للفتح في صراع الهروب من القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في موقعة ساخنة يسعى خلالها الجانبان إلى تحسين أوضاعهما الفنية والابتعاد عن دائرة القاع وسط جوانب فنية تبدو متوازنة نسبيا، يستضيف الحزم مساء اليوم الجمعة على ملعبه في الرس نظيره الفتح.

ويشهد مستوى الفريقين تراجعا في الآونة الأخيرة، حيث يحتل الحزم المرتبة السادسة عشرة برصيد 14 نقطة من خسارتين متتاليتين كان آخرها أمام أبها بهدفين مقابل هدف، في حين يحتل الفتح المرتبة الخامسة عشرة برصيد 18 نقطة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي وجاءت هذه المرة أمام الأهلي بهدف وحيد.

ويسعى الحزم إلى استعادة توازنه والخروج من دائرة النزيف المتواصل، فيما يأمل الفتح إعادة ترتيب أوراقه من جديد والعودة إلى الأحساء بالنقاط الثلاث.