الحزم يتأهب للفتح في صراع الهروب من القاع

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ويشهد مستوى الفريقين تراجعا في الآونة الأخيرة، حيث يحتل الحزم المرتبة السادسة عشرة برصيد 14 نقطة من خسارتين متتاليتين كان آخرها أمام أبها بهدفين مقابل هدف، في حين يحتل الفتح المرتبة الخامسة عشرة برصيد 18 نقطة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي وجاءت هذه المرة أمام الأهلي بهدف وحيد.
ويسعى الحزم إلى استعادة توازنه والخروج من دائرة النزيف المتواصل، فيما يأمل الفتح إعادة ترتيب أوراقه من جديد والعودة إلى الأحساء بالنقاط الثلاث.
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