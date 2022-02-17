كيروش ينهى الجدل حول استدعاء لاعب دورتموند الألمانى لمباراتىّ السنغال

القاهرة - سامية سيد -

تواصل أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر، مع كارلوس كيروش المدير الفنى للاستفسار عن حقيقة اهتمامه بضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني "سيبرايل ماكريكيس"، لتمثيل منتخب مصر فى مباراتىّ السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن كيروش لم يطلب أى شئ بخصوص إجراءات ضم اللاعب للمعسكر المقبل فى ظل عدم امتلاكه ما يثبت جنسيته المصرية، وهذه الإجراءات تحتاج لوقت طويل، لذا تأكد عن دخول اللاعب فى الحسابات الفترة المقبلة.

ويجيد سيبرايل ماكريكيس اللعب فى ثلاثة مراكز فى خط الوسط وهي 6 و 8 و 10، ولعب سيبرايل فى خط الوسط لمنتخب لاتفيا تحت 19 عاما .

سبرايل ماكريكيس، محترف من أصول مصرية فى ألمانيا، ولد فى 10 مايو من عام 2000، ويلعب في فريق دورتموند الألماني تحت 23 عاما، بمركز صانع الألعاب، وترجع أصول اللاعب المصرية لعائلة والده، وسبق له تمثيل منتخب لاتڤيا تحت 19 عاما في 5 مباريات.