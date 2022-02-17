شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبية وفضية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بذهبية وفضية منافسات الفرق في بطولة إفريقيا المقامة بالعاصمة الأوغندية "كمبالا" في الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الجاري.

وحصد منتخب الرجال المكون من "أحمد صلاح - أدهم حاتم - عبد الرحمن عبد الحكيم - محمد مصطفى كامل - كريم محمود عزت" الميدالية الفضية عقب الخسارة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 3 - 0.

فيما استطاع منتخب السيدات والمكون من "ضحى هاني - نور يسري - هنا زاهر - جنا هشام - جنا أشرف" حصد الميدالية الذهبية بعد الفوز على المنتخب الأوغندي بنتيجة 3 - 1 في لقاء قوي شهد حضور الجماهير الأوغندية التي حرصت على مؤازرة فريقها.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الفردي بداية من غدًا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.