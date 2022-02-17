تعرف على أسعار تذاكر مباراة منتخبنا الوطنى للتنس الحاسمة فى كأس ديفيز

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القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى اسعار تذاكر مباراة منتخبنا الوطنى للتنس للرجال الحاسمة امام نظيره القبرصى والفاصلة فى التأهل الى المجموعة الثانية فى كأس ديفيز والمقرر لها يومى 4 و5 مارس المقبل بنادى الجزيرة بملعب السنتر كورت التاريخى.

ويطرح اتحاد التنس التذاكر من ثلاث فئات فى متناول الجميع و هى للكبار بسعر 100 و50 جنيها جنيها للتذكرة الواحدة وللناشئين حتى 14 عاما بسعر 10 جنيهات للتذكرة الواحدة وذلك من أجل ضمان حضور أكبر عدد من الجماهير لدعم ومؤازرة فراعنة التنس فى تلك المواجهة الحاسمة.

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق داخل اتحاد التنس فى جميع الاتجاهات تمهيدا لتلك المباراة الحاسمة بجانب التنسيق مع نادى الجزيرة مستضيف اللقاء حيث تعقد اجتماعات تنسيقية مشنركة فى مقر نادى الجزيرة بحضور السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى والمدير التنفيذى للاتحاد مروى عبد الرحمن وولاء على ورئيس واعضاء لجنة التنس بالنادى لمتابعة كل كبيرة وصغيرة.

فى الوقت نفسه يواصل لاعبو منتخبنا الاستعداد للمباراة الحاسمة والفاصلة فى كأس ديفيز من خلال التدريبات والمشاركة فى البطولات الدولية داخل وخارج مصر تحت مظلة المتابعة الدورية من نائب رئيس اتحاد التنس وكابتن الفريق حسن العروسى والذى يقدم تقريرا وافيا الى مجلس الادارة عن تلك الاستعدادات من اجل اختيار افضل خمسة لاعبين خلال الفترة الحالية لتمثيل مصر فى المباراة.