شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم جينيس 4/0 استعداداً لمواجهة المقاولون في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فيوتشر على فريق جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى اقيمت صباح اليوم، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام. وسجل أهداف فيوتشر ( عمر صلاح ، محمد رضا ، اشرف مجدى ، مصطفى البدرى ) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة امام البنك الأهلى أمس والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لاشئ .

وكان فيوتشر قد فاز أمس على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثامن بعد خوض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى.

من جانبه أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر، أنه سعيد بالفوز على حساب البنك الأهلى لأن الفريق كان بحاجة إليه بشكل كبير فى ظل توالى مباريات الدوري.

وأوضح السقا في تصريحات تليفزيونية أن الجدية والنظام داخل الملعب كلمة السر فى تفوق فيوتشر، مؤكداً أن كأس الرابطة ساهم بشكل كبير فى تطوير أداء الفريق وحقق التناغم والانسجام بين اللاعبين وهو ما افتقده فيوتشر فى بداية الدوري.

وأشار إلى أن تكوين شخصية الفريق ليس أمراً سهلاً لأن الفريق كان بحاجة لعمل شاق فى بداية المهمة من أجل تحقيق شخصية وهوية تكتيكية داخل المستطيل الأخضر.

وأكد أن الجميع شاهد تطور سعد سمير المدافع المنضم من الأهلى واستعادته لمستواه، موضحاً أن محمد رضا لاعب مميز وموهوب وحقق إضافة مهمة للفريق.

وقال: "رضا يملك الحلول وله لمسة مميزة وأشكر على ماهر المدير الفنى وجهازه المعاون على مجهودهم الكبير".

وحقق نادى فيوتشر فوزا مهما على نادى البنك الأهلى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.