شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع سيراميكا 1/1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المصري وسيراميكا، والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث أحرز هدف سيراميكا سيف التقا لاعب الفريق في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما سجل محمد عنتر هدف التعادل للمصري في الدقيقة 49.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الظهر: مصطفى أيمن، أحمد شوشة، إسلام المزين، أسامة الجزار، خط الوسط: إيزي إيميكا، حجاج عويس عموري، وفي الهجوم: أحمد حمودي، محمد عنتر، وأوستين أموتو.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمود كوكو، علاء عطا، خالد صبحي، سيف التقا، أحمد محسن، كوامي بونسو، بلال سعيداني، محمد إبراهيم، وينفول كوابينا، شادي حسين وباسم مرسي.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب فريق سيراميكا، للضغط على لاعبي المصري مستغلين افتقاد الفريق البورسعيدي لعدد كبير من لاعبيه الأساسيين الذين فضل معين الشعباني مدرب الفريق إراحتهم وتجهيزهم للقاء مازيمبي.

ونجح عصام ثروت حارس مرمى المصري في التصدي لأول فرصة من باسم مرسي لاعب سيراميكا بعد تسديدة غيرت اتجاهها قبل أن يتصدى لها حارس المصري على مرتين في الدقيقة السادسة.

بعد مرور 10 دقائق استعاد المصري توازنه مرة أخرى من خلال بعض المحاولات الهجومية عن طريق محمد عنتر، وفي الدقيقة 11 تصدى محمد كوكو حارس سيراميكا لتسديدة قوية من أوستين أموتو مهاجم المصري.

في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وعن طريق كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح فريق سيراميكا كليوباترا سددها بلال السعيداني باتجاه المرمى ليحولها سيف التقا برأسية متقنة داخل الشباك.

وطالب لاعبو المصري باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 20 بعد سقوط أوستن أموتو داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع خالد صبحي، لكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأصفر في الدقيقة 40 لكوابينا لاعب سيراميكا بعد التدخل بقوة في كرة مشترك على لاعب المصري مصطفى أيمن.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، احتسب خلالها ركلة جزاء للنادي المصري في الدقيقة 46 بعد تدخل أحمد محسن لاعب سيراميكا على أحمد حمودي لاعب الفريق البورسعيدي، وتم تأكيد صحة القرار من جانب الفار.

ونجح محمد عنتر لاعب المصري في تسديد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 49 ليعادل النتيجة لصالح فريقه قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.