القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على الهلال السودان في الثالثة عصر غد الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، في أول مباراة للفريق الأحمر بدور المجموعات بعد تأجيل مكباراته الافتتاحية ضد المريخ السوداني لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية.‏

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت 1 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والهلال

يواجه النادى الأهلى فى الثالثة عصر الجمعة، نادى الهلال السودانى على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.‏

وتعد مباراة الجمعة هى المواجهة التاسعة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

واستقر بيتسو موسيمانى على لعب مباراة الهلال غدا بنفس التشكيل الذى خاض مباراته ضد الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث، بحيث يستمر علي لطفي في حراسة العرين الأحمر، مع استمرار رباعي الدفاعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وفي الوسط حمدي فتحي واليود يانج وعمرو السولية، وفى الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر طاهر وأو أفشة.





​قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني

واختار موسيمانى 21 لاعبا للسفر إلى السودان ومواجهة الهلال غدا وهم علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

فيما يغيب عن رحلة السودان كلا من محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو بسبب الإصابة، فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية.