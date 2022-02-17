شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع التونسي سيف تقا يسجل هدف التقدم لسيراميكا ضد المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المدافع التونسي سيف التقا لاعب فريق سيراميكا، هدف التقد لفريقه في شباك المصري، وذلك في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، عن طريق كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح فريق سيراميكا سددها بلال السعيداني باتجاه المرمى ليحولها سيف التقا برأسية متقنة داخل الشباك.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الظهر: مصطفى أيمن، أحمد شوشة، إسلام المزين، أسامة الجزار، خط الوسط: إيزي إيميكا، حجاج عويس عموري، وفي الهجوم: أحمد حمودي، محمد عنتر، وأوستين أموتو.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمود كوكو، علاء عطا، خالد صبحي، سيف تقا، أحمد محسن، كوامي بونسو، بلال سعيداني، محمد إبراهيم، وينفول كوابينا، شادي حسين وباسم مرسي.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب فريق سيراميكا، للضغط على لاعبي المصري مستغلين افتقاد الفريق البورسعيدي لعدد كبير من لاعبيه الأساسيين الذين فضل معين الشعباني مدرب الفريق إراحتهم وتجهيزهم للقاء مازيمبي.

ومجح عصام ثروت حارس مرمى النادي المصري في التصدي لأول فرصة من باسم مرسي لاعب سيراميكا بعد تسديدة غيرت اتجاهها قبل أن يتصدى لها حارس المصري على مرتين في الدقيقة السادسة.

بعد مرور 10 دقائق استعاد المصري توازنه مرة أخرى من خلال بعض المحاولات الهجومية عن طريق محمد عنتر، وفي الدقيقة 11 تصدى محمد كوكو حارس سيراميكا لتسديدة قوية من أوستين أموتو مهاجم المصري.