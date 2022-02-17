شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حافظ لاعب المقاصة: أشعة على "المخ" غداً قبل العودة للتدريبات بعد واقعة "بلع اللسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام حافظ ظهير أيمن المقاصة عن حالته الطبية بعد "بلع" لسانه في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش منذ أيام، قبل أن يتم انقاذه سريعا ويقوم الجهاز الطبي للفريق الفيومي بنقله إلى المستشفى.

أوضح حافظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيجري اشعة على المخ غدا ،الجمعة، لتحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية لفريقه، بعدما حصل على راحة سلبية لمدة 3 ايام.

أشار لاعب المقاصة إلى أن كل اللاعبين والجهاز الفني للفريق الفيومي تواصلوا معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد واقعة بلع اللسان، مؤكدا : "محمد الصباحي لاعب طلائع الجيش والذي اشترك معي في اللعبة التي تسببت في فقدان الوعي وبلع لساني تواصل معي من أجل الاطمئنان علي والاعتذار عن الواقعة التي حدثت بدون قصد منه".

وعن المتسبب في انقاذه بعد بلع لسانه أكد حافظ أنه بمجرد الافاقة من فقدان الوعي أبلغوه بأن طبيب طلائع الجيش هو من قام بإنقاذه، ولكن بعدها علم أن طبيب الطلائع كان يقدم المساعدة رفقة الجهاز الطبي للمقاصة برئاسة الدكتور محمود حزين و الدكتور محمد علي و الدكتور محمد نجم الدين و الدكتور سيد عبد الرحمن وتقدم بالشكر لهم على مساعدته وانقاذه.

وعن انطباع الأسرة بعد تعرضه للإصابة قال هشام حافظ: "كلهم كانوا في صدمة ووالدتي كانت في انهيار وجاءت إلى المستشفى من الفيوم للاطمئنان، ووالدي عاد من السعودية وحجز تذاكر السفر خصيصا للاطمئنان عليّ، بخلاف الدكتور محمود حزين وعلي المصري وحسام عبد الواحد وبسام وليد هويدي زملائي في فريق المقاصة الذين حرصوا على القدوم للمستشفى من أجل الاطمئنان على حالتي".

وعن موقفه من الالتحامات أضاف: "الطبيب أخطرني أنه سيكون هناك حذر خلال الالتحامات لفترة من الوقت لمدة شهر أو أكثر قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها".

وكان هشام حافظ قد "بلع لسانه" في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت بينهما الأثنين الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى والتى أنتهت بالتعادل السلبى.