مصطفى فتحي يستغل خطأ حارس اتحادة جدة ويتعادل للتعاون ( فيديو )

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

سجل مصطفى فتحي هدف التعادل لفريقه التعاون في مرمى اتحاد جدة خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.

واستغل فتحي خطأ حارس مرمى اتحاد جدة الذي لم يستطع الإمساك بكرة بينية ضعيفة أُرسلت من يسار الملعب ليستغل اللاعب مرورها من يده ويُسكنها الشباك.

وكان مصطفى فتحي قد سجل هدفين خلال مباراة فريقه الماضية أمام الرائد والتي انتهت بفوز التعاون بثلاثية.

وشهدت مباراة التعاون والاتحاد غياب المحترف المصري بصفوف الأخير أحمد حجازي؛ للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركة بكأس أمم أفريقيا.

ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 22 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 48 في صدارة الجدول.

يُذكر أن نادي التعاون قد تعاقد مع مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك.