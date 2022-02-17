مصدر لمصراوي: الأهلي يصرف نسبة من مستحقات لاعبيه قبل السفر للسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهت إدارة الأهلي إجراءات صرف مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل سفر البعثة إلى العاصمة السودانية الخرطوم لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن إدارة النادي قامت بصرف مقدمات عقود اللاعبين عن السنة الحالية، والتي تقدر بـ25% من إجمالي تعاقدهم السنوي، والتي كانت تستحق قبل بداية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر:" قامت إدارة القلعة الحمراء بصرف جزء من مقدمات العقود قبل كأس العالم للأندية، ثم أكملت النسبة قبل السفر للسودان".

وأوضح أن إجمالي ما قامت صرفه الإدارة الحمراء يتخطي حاجز الـ55 مليون جنيه، وهي عبارة عن نسبة 25% من قيمة عقود اللاعبين السنوية .

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، في الثالثة من عصر غد، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.