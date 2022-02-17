الاتحاد السوداني: كاف منع جماهير الهلال بسبب تقارير من "جهات سودانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنع جماهير الهلال السوداني من حضور مواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، جاء بعد تقرير وصلته من جهات في السودان.

وقال الاتحاد السوداني في بيان إعلامي أصدره اليوم إنه أنه تلقى رسالة من كاف يفيده فيها بأنه اتخذ هذا القرار بعد تقارير وصلته من جهات في السودان.

وأكد الاتحاد السوداني، تضامنه ومساندته لنادي الهلال في حقه بأداء مبارياته على ملعبه بحضور جماهيره بأن ذلك حق أصيل للنادي، ونفى الاتحاد نفياً قاطعاً أن يكون له أي دور في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالتراجع عن قراره السابق بالسماح للجمهور بحضور مباراة الهلال السوداني والأهلي.

وأوضح معتز محمد لطيف "الشاعر" نائب رئيس الاتحاد السوداني أنهم تفاجأوا بقرار الكاف بعدم السماح بدخول الجماهير لمباراة الهلال والأهلي الذي استند على تقارير جهات خارجية، وكشف بأن اتحاده يدعم نادي الهلال بحقه في حضور جمهوره لمبارياته، مؤكدا بأن الاتحاد السوداني استفسر الكاف فأفاد بأن تقارير قدمت له وراء القرار.

وأكد نائب رئيس الاتحاد السوداني وقفة اتحاده القوية مع ناديه الهلال في المحافظة على ما أسماه بـ"حقوقه المشروعة"، وقال سنبحث مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأسباب الحقيقية التي دعته لاتخاذ القرار ومعالجتها حتى يتمكن الهلال من أداء مبارياته أمام أنصاره.