خاص.. الأهلي: الأمور مستقرة في السودان.. والسلطات المصرية تتابعنا دقيقة بدقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن كافة أمور الفريق في السودان مستقرة وذلك قبل ساعات من مواجهة بطل أفريقيا أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في ملعب الجوهرة، المباراة المقررة في تمام الثالثة عصرًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال شلبي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن النادي الأهلي اتخذ من البداية كافة الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية بذلت مجهودا كبيرًا في سبيل تأمين بعثة الفريق.

وأكمل: "السلطت المصرية تتابع بعثة الأهلي دقيقة بدقيقة، كل الإجراءات تمت بدقة شديدة من كل الجهات المعنية، ونقدم لهم كل الشكر".

وخسر الهلال في الجولة الأولى أمام صنداونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، فيما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ ليوم 5 مارس، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.