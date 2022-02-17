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شتوتجارت يعلن تعافي عمر مرموش من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - شارك عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، في تدريبات فريقه اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس .

ونشر الحساب الرسمي لنادي شتوتجارت على موقع "تويتر" صورا من مشاركة مرموش في التدريبات، مع تعليق: "فترة العزل انتهت، عمر مرموش يعود للفريق".

وأضاف في تغريدة أخرى: "كنا نتطلع لرؤيتك مع الكرة مرة أخرى يا عمر".

جدير بالذكر أن مرموش (23 عاما) يلعب مع شتوتجارت معارا من فولفسبورج حتى نهاية الموسم الحالي.

ومنذ بداية الموسم شارك المهاجم المصري الشاب في 12 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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