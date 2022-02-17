بعد منع جماهير الهلال أمام الأهلي.. ما شروط الحضور الجماهيري التي وضعها كاف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قواعد حضور الجماهير في المباريات منذ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي بات يسير وفقط شروط محددة على الجميع الإلتزام بها.

وظهرت مؤخرا أنباء منع جماهير الهلال السوداني من حضور مباراة الفريق أمام الأهلي، وذلك بعدما كان السوداني لكرة القدم، قد أعلن بشكل رسمي وصول خطاب بالموافقة على حضور 15 ألف مشجع.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان أصدره اليوم: "وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق اقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة التي ستقام غدًا الجمعة بستاد الهلال بالخرطوم."

لكن ما هي قواعد الحضور الجماهيري التي وضعها كاف؟

سبق أن نشر الخليج 365 خطاب أرسلة الاتحاد الأفريقي إلى كافة الاتحادات المحلية في 31 أكتوبر 2021 بمجموعة من القواعد يتم العمل عليها من أجل السماح بحضور الجماهير للمباريات وجاء الخطاب كما يلي:

قرر الكاف إنشاء إجراءات جديدة للسماح بحضور المتفرجين في جميع المسابقات دون التقيد بعدد محدد

ووفقًا لذلك ، يرجى ملاحظة أن أي اتحاد عضو في الكاف يرغب في قبول الجماهير في الملعب أثناء المباريات على أرضه يجب أن يلتزم بالمعايير التالية ، حتى إشعار آخر:

1. أن يكون قادرًا على إستيعاب الجماهير في الملاعب وتلبية جميع متطلبات الفيفا و الكاف وقد تم بالفعل اعتماد ملعبه رسميًا من قبل اللجان المختصة.

2. يقدم إلى الكاف خطابًا من السلطات الصحية المحلية للمكان المستقبل للمباراة تؤكد أن وجود المشجعين مسموح به وإلى أي عدد.

3. إرسال الأوراق الدالة علي ذلك إلى الكاف على أن يتم إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لبروتوكولي مباراة FIFA / caf COVID-19.

4. علي كل اتحاد تعيين ضابط أمن وسلامة وطني مشارك في تنظيم المباراة.

ويجب إرسال كل هذه المعلومات ذات الصلة والوثائق الداعمة للتحقق من الامتثال لهذه الشروط إلى الكاف قبل 24 ساعة من موعد المباراة المعنية.

وعند الوصول إلى الملعب، سيقدم مسؤول (من الاتحاد أو النادي المعني) أيضًا المستندات التي تؤكد الامتثال للمتطلبات إلى مفوض المباراة أو المنسق العام المعين من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وإذا أظهر الاتحاد أو النادي العضو قبل الموعد النهائي المحدد أنه يفي بجميع الشروط المذكورة أعلاه، فإنه مخول تلقائيًا للسماح للجمهور بالقدر الذي تسمح به السلطات الصحية المحلية وبروتوكول FIFA / caf COVID-19.

وسيصدر قرار للسماح بحضور الجماهير.

من ناحية أخرى ، ذكر خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم إن أي اتحاد وطني لا يقدم جميع المستندات الداعمة المطلوبة قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة ، سيتم حظره من حضور الجماهير وسيضطر للعب بدون جمهور ، و في حالة عدم الإمتثال لهذا القرار وحضر جمهور دون رغبة مفوض الكاف ، سيكون الإتحاد العضو عرضة لعقوبات تأديبية من قبل لجنة الإنضباط في الإتحاد الأفريقي .