رامي ربيعة: مباريات أفريقيا تحتاج للتركيز.. ومونديال الأندية انتهى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال لاعب فريق الأهلي، رامي ربيعة، إن مباريات دور المجموعات تحتاج إلى التركيز، مشددًا على أن الهلال السوداني من الفرق الكبيرة التي تمتلك الطموح المشروع في البطولة.

وأضاف ربيعة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم (الخميس):"بطولة كأس العالم للأندية انتهت، والفريق يعيش في حالة من التركيز؛ استعدادا لمواجهة الهلال التي تعد ضربة البداية للفريق في دور المجموعات، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم لاعب فريق الأهلي تصريحاته بالتشديد على احترام زملائه وفريقه لنادي الهلال خلال المباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.