موسيماني: جاهزون للهلال.. وأي نادٍ كبير لا يتأثر بالأجواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن فريقه مستعد لمواجهة الهلال السوداني في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الخميس :"جاهزون لمباراة الهلال، دائمًا ما تكون ضربة البداية في دور المجموعات صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات".

وأضاف المدير الفني للأهلي :"الأهلي يلعب في جميع الأجواء سواء في درجة حرارة عالية أو منخفضة، أي نادٍ كبير لا يتأثر بالأجواء، الفريق يعيش حالة من التركيز".

وواصل موسيماني :"الأهلي نادٍ كبير ولديه تاريخ وأرقام قياسية وإنجازات كثيرة، ويسعى دائمًا إلى تحقيق الفوز، والمعيار الأساسي بين الفريقين هو الأداء في الملعب".

وأشاد موسيماني بلاعبيه، قائلاً :"الجيل الحالي من لاعبي الأهلي عقليته محترفة، والجميع جاهزون دائمًا على المستوى الذهني".

وأنهى، الأهلي حطم العديد من الأرقام بشكل جيد، وضرب مثالاً بمباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، وقال إن الفريق المكسيكي سبق وحقق الفوز على الأهلي مرتين، ولكن في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية تمكن الأهلي من تحقق الفوز ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخه.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد فريق الهلال السوداني في الثالثة عصر الجمعة، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي - حامل لقب دوري أبطال أفريقيا خلال آخر نسختين - مع كل من (الهلال السوداني - المريخ السوداني - صنداونز الجنوب أفريقي).

جدير بالذكر أن صنداونز يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على الهلال بنتيجة (1-0)، في المقابل تأجلت مباراة الأهلي والمريخ بسبب ارتباط بطل مصر ببطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا في الإمارات.