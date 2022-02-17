الامارات | هجوم عنيف من الهلال السوداني على الأهلي المصري.. الابن المدلل لـ"كاف"

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عنيف من الهلال السوداني على الأهلي المصري.. الابن المدلل لـ"كاف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شن نادي الهلال السوداني هجوما عنيفا على الأهلي المصري ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب إقامة المباراة بين الأهلي والهلال بدون جمهور في المواجهة المقررة، الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر نادي الهلال على موقعه الرسمي اليوم الخميس: "في عام 1987 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الحكم المغربي لاراش لم يكن عادلاً، وقام بإلغاء هدف صحيح لنادي الهلال، من أجل الأهلي المصري". وأضاف: "في عام 2007 في بداية دور المجموعات، تعرض الهلال للظلم بالقاهرة على حساب الأهلي".

وأوضح: "اليوم تراجع الكاف عن الحضور الجماهيري في المباراة بعدما وافق من قبل على حضور 15 ألف مشجع، وكل ذلك جاء من أجل النادي الأهلي، لقد سئمنا من أن يكون الأهلي الابن المدلل للكاف".

من جهتها، ذكرت صحيفة "الرواية الأولى" السودانية أن هناك تحركات على مستوى القصر الرئاسي والسلطات الأمنية السودانية بإجراء اتصالات مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم"الكاف" لاحتواء معضلة حضور الجمهور للمباراة.

وتسبب قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة دون جمهور في حالة غضب عارم في أوساط الجمهور السوداني ونادي الهلال على وجه الخصوص بحرمان مشجعيه من الوجود في المدرجات لدعم فريقه في هذه المواجهة المهمة.

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