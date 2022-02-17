الامارات | زلزال يضرب الكرة الصيف المقبل.. ليفربول يزعج ريال مدريد!

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب الكرة الصيف المقبل.. ليفربول يزعج ريال مدريد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الصاعد بسرعة الصاروخ كيليان مبابي في حيرة من أمره بالبقاء في ناديه أم تحقيق حلم الطفولة باللعب في ريال مدريد الإسباني أو الخضوع لمغريات ليفربول الإنجليزي الساعي إلى الحصول على خدماته مع نهاية عقده في آخر الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن مبابي يشعر بالإحباط من مشروع ريال مدريد، ولا يرغب في أن يأخذ خطوة إلى الوراء في مسيرته الرياضية"، مشددة على أن "ليفربول يزعج ريال مدريد حالياً من خلال إغراء مبابي بمشروعه المتطور بكرة قدم سريعة وحديثة وأكثر جاذبية وبالتالي الحصول على توقيعه".

وأوضحت الصحيفة: "مبابي يحب ريال مدريد، لكنه يرى أنهم أقل فنيًا من باريس سان جيرمان، وهو ما ظهر جليًا في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الباريسي بهدف سجله مبابي في الثواني الأخيرة من اللقاء".

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