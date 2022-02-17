شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المصري من مواجهة سيراميكا يتدربون استعداداً لمواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مستبعدو النادي المصري من مباراة سيراميكا تدريباتهم، عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تدريباته استعدادًا لمباراة نظيره فريق مازيمبي بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب. وخلال المران الذي قاده معين الشعباني وشارك به عدد من لاعبيه الأساسيين، ركز الجهاز الفني للفريق على عدد من الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق مازيمبي وخاصة المتعلقة منها بالضغط في أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

من ناحية أخرى، وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي مازيمبي الكونغولي وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بالنسخة التاسعة عشر لبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه النادي المصري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل ببرج العرب .

وتأكد غياب الخماسي إسلام صلاح وحسن علي وأحمد الشيخ وكريم العراقي وزياد فرج عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

كان الثنائي كريم العراقي وزياد فرج قد شعرا ببعض الإجهاد عقب مران الفريق مساء أمس ، ليخضع الثنائي لفحص طبي تأكد بموجبه اصابة الأول بشد إجهادي في العضلة الأمامية ، فيما تم تشخيص اصابة الثاني بشد في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن معين الشعباني استبعاد الثنائي من قائمة المباراة لينضموا إلى الثلاثي إسلام صلاح وحسن علي وأحمد الشيخ الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي لعلاجهم من اصاباتهم المختلفة والتي تمثلت في اصابة الأول بشد في العضلة الخلفية ، والثاني بشد في العضلة الضامة ، والثالث بكدمة قوية في أعلى الساق ووتر "صابونة" الركبة.