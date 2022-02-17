شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي..تقسيمة بين اللاعبين وفقرة قوية لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، خلال المران الذي أقيم عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، استعدادًا لمباراة الهلال التي تقام في الثالثة عصر غد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، لتنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على إسداء العديد من التعليمات للاعبين.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية داخل الملعب ثم أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، وخاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على الجوانب الفنية والخططية.

على صعيد متصل ، خاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات قوية اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واشتمل المران على التصويب من خارج منطقة الجزاء، وبعض الفقرات الخاصة بتدريبات الحراس، وعقب المران المنفرد شارك الثلاثي في المران الجماعي بالكرة، الذي اشتمل على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر غد الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، قبل التحرك لملعب التدريب وحضور المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة.