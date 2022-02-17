شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يرفعون شعار الجدية فى المران الرئيسي قبل مباراة الهلال السوداني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى بموقع تويتر، عدد من صور مران الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر لاعبي الأهلى في المران اليوم وهم يرفعون شعار الجدية، في المنافسات الأولي لدوري أبطال إفريقيا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء عدة صور وكتبت "صور المران الرئيسي لفريقنا قبل مباراة الهلال السوداني غدًا".



جانب من التدريبات



جانب من تدريبات الأهلى

وقبل انطلاق التدريبات حرص الفريق على قراءة الفاتحة داخل الملعب، ثم بدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني؛ للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو، مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على بعض الجوانب الفنية والخططية.

واشتمل المران على التصويب من خارج منطقة الجزاء، وبعض الفقرات الخاصة بتدريبات الحراس، وعقب المران المنفرد شارك الثلاثي في المران الجماعي بالكرة، الذي اشتمل على العديد من الجوانب الفنية والخططية.



مران الفريق