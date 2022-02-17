شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن ساجرادا منافس الزمالك بالجولة الثانية فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد فريق نادى الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام فريق ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونرصد لكم ابرز المعلومات عن فريق ساجرادا الأنجولى فى التقرير التالى :

1- تأسس في 22 ديسمبر 1976 عن طريق شركة ماس مملوكة للدولة هى الراعى للفريق حتى الأن.

2- يقع نادى ساجرادا الأنجولى في مدينة دوندو الأنجولية .

3- يلعب فى الدورى الممتاز .

4- نجح فريق ساجرادا فى تحقيق الفوز بالدورى مرتين عامى 2005 ، 2021 .

5- حقق كأس السوبر الأنجولي عام 2021.

6- شارك فى دورى أبطال أفريقيا مرتين الأولى عام 2005 ، وخرج من دور الـ16 وودع المنافسة من الدور التمهيدى عام 2006 .

7 - يشارك لأول مرة فى دور المجموعات من دورى الأبطال، بعد تعادله سلبياً خارج قواعده مع نادي رويال ليوباردس من إي سواتيني في إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية مقابل هدف.

8- شارك فريق ساجرادا الأنجولى مرة واحدة في كأس الاتحاد الأفريقي عام 1992 وخرج من الدور الأول، وشارك في كأس الكؤوس الأفريقية مرتين ، الأولى عام 1989 والثانية عام 2000 .

9- « Sagrada Esperança» أسم الفريق تعني باللغة العربية «الرجاء المقدس» أو «الأمل المقدس».

10 - قائمة ساجرادا تضم عدد من المحترفين منهم حارس من الكونغو، لاعب وسط من كوت ديفوار، مهاجم نيجيري، جناح من البرتغال، مهاجم من البرازيل، ومدربهم أنجولي اسمه روكي سابيري، ومساعده روي أوليفيرا من البرازيل.