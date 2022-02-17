شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يحضر مران الأهلي فى السودان قبل مواجهة الهلال.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور مران الأهلي رفقة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في السودان.

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق التدريبات حرص الفريق على قراءة الفاتحة داخل الملعب، ثم بدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني؛ للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو، مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على بعض الجوانب الفنية والخططية.

واشتمل المران على التصويب من خارج منطقة الجزاء، وبعض الفقرات الخاصة بتدريبات الحراس، وعقب المران المنفرد شارك الثلاثي في المران الجماعي بالكرة، الذي اشتمل على العديد من الجوانب الفنية والخططية.



مران الأهلى فى السودان

فيما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى تدريبات قوية اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.



حراس الأهلى

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر غد الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا, وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، قبل التحرك لملعب التدريب وحضور المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة.



سفير مصر بالسودان مع العامري فاروق

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الأهلي في حالة عالية من التركيز؛ للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة بدور المجموعات أمام الهلال السوداني، وأن الفريق هدفه الأساسي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف المدير الفني: «دائما أول مباراة في دور المجموعات تكون صعبة، جميع الفرق تكون فرصها متساوية عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات، وتحاول المنافسة من أجل الوصول إلى ربع النهائي».