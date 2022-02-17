شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الغزال يحمل كأس أفريقيا مع الزمالك بفرمان من أبو الأشبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج نادى الزمالك بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 1986 ، بالفوز على افريكا سبورت الايفوارى بنهائي البطولة، بركلات الترجيح 4/2 .

فاز الزمالك على افريكا سبورت فى الذهاب بهدفين والخسارة بهدفين فى العودة ، فتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية والتى حسمت اللقاء للفريق الابيض .

وكان ابراهيم يوسف لاعب الفريق مصابا قبل مباراة الذهاب وحزن كثيرا لعدم المشاركة في المباراة ود، وفى مباراة العودة أصر الغزال على السفر مع الفريق رغم تأكد عدم مشاركته للاصابة، ووافق احمد مصطفى مدير الكرة وقتها.

بعد فوز الزمالك طالب احمد مصطفى الملقب بابو الأشبال، من لاعبى الفريق ان يقوم ابراهيم يوسف بحمل الكأس تقديرا لمشواره فى البطولة قبل الاصابة ، ووافق اللاعبون.