شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يواصل صدارة مجموعة الإسكندرية بالفوز على بايونيرز.. والحرس يتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى الأوليمبى فوزا صعبا على فريق بايونيرز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى الأوليمبى رصيده إلى 41 نقطة منفردا بالصدارة بفارق 3 نقاط عن حرس الحدود الذى تعادل سلبيا مع سبورتنج بدون أهداف، ليهدى الأوليمبى فرصة ثمينة للتقدم بالصدرة.

كما حسم التعادل السلبى مباراة دكرنس مع بلدية المحلة، في الوقت الذى اكتسح فريق أبو قير للأسمدة فريق الرجاء بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ويدخل المنافسة من جديد.

وسقط فريق كفر الشيخ أمام الصيد بالمحلة بهدف نظيف، في مفاجأة كبرى ليرفع الصيد رصيده إلى 11 نقطة ويحقق أول فوز له هذا الموسم، فيما بقى كفر الشيخ عند 34 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة التاسعة عشر كالتالى..

بايونيرز 0/ 1 الأوليمبى

دكرنس 0/ 0 البلدية

سبورتنج 0 /0 حرس الحدود

الصيد 1/ 0 كفر الشيخ

المجد 1 /0 المنصورة

الرجاء 0 /5 أبو قير للأسمدة

مصري السلوم 2/ 1 ألعاب دمنهور

الزرقا 1/ 2 الحمام