شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل فريدة محمد وندى عباس إلى دور الـ 16 ببطولة واشنطن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، فريدة محمد وندى عباس، إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 21 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في الدور التمهيدي من البطولة كالتالي:

ـ هزيمة مصطفى السيرتي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة أمام منافسه تسز فانج لاعب هونج كونج، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-3.

ـ فوز فريدة محمد على لاعبة هونج كونج لو تسز لينج بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-5.

ـ فوز ندى عباس على منافستها آن سيرم بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-7.