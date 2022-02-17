شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تحرم المصرى من جهود 5 لاعبين قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب الخماسي إسلام صلاح وحسن علي وأحمد الشيخ وكريم العراقي وزياد فرج عن قائمة فريق المصري لمباراته أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

كان الثنائي كريم العراقي وزياد فرج قد شعرا ببعض الإجهاد عقب مران الفريق مساء أمس ، ليخضع الثنائي لفحص طبي تأكد بموجبه اصابة الأول بشد إجهادي في العضلة الأمامية ، فيما تم تشخيص اصابة الثاني بشد في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن معين الشعباني استبعاد الثنائي من قائمة المباراة لينضموا إلى الثلاثي إسلام صلاح وحسن علي وأحمد الشيخ .

ويواصل اللاعبين برنامجهم التأهيلي لعلاجهم من اصاباتهم المختلفة والتي تمثلت في اصابة الأول بشد في العضلة الخلفية ، والثاني بشد في العضلة الضامة ، والثالث بكدمة قوية في أعلى الساق ووتر "صابونة" الركبة.