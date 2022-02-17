شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أحمد مصطفى من مسجد الحامدية الشاذلية بحضور نجوم الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت عصر اليوم جنازة أحمد مصطفى أسطورة الزمالك السابق، من مسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور العديد من نجوم الزمالك السابقين.

وحرص أحمد سليمان وأحمد مرتضى وأحمد جلال إبراهيم ومحمد عبد الجليل ومحمد حلمى وحازم إمام "الثعلب"، وحسين عبد اللطيف ومحمد حلمى وعصام مرعى على تشييع الجنازة إلى مثواه الأخير.

وتوفى أحمد مصطفى أسطورة الزمالك السابق صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، وسط حزن فى أسرة القلعة البيضاء التى حرصت على تقديم نعى وفاته على السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ويملك أحمد مصطفى من التاريخ الكبير نظرا لما حققه من نجاحات لا تعد ولا تحصى مع القلعة البيضاء عندما كان لاعبا، وتبع ذلك بخدمة الزمالك فى الكثير من المناصب الكروية، وكان آخر مناصبه تواجده العام الماضى ضمن لجنة الحكماء التى أختيرت للاستفادة من خبراته الكبيرة.

ويعد أحمد مصطفى اسم كبير داخل نادي الزمالك، حيث قدم العديد من الخدمات للقلعة البيضاء في مناصب مختلفة، بداية من ظهوره كلاعب ومرورا بمناصب كثيرة على مستوى الكرة، وتم اختياره مؤخرًا ضمن لجنة الحكماء بالنادي.

وفاز أحمد مصطفى مع الزمالك بالدوري : 3 مرات أعوام 1959–1960، 1963–1964، 1964–1965، وكذلك كأس مصر 3 مرات أعوام 1958–1959، 1959–1960، 1961–1962.