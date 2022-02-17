شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف خطط شيكابالا وأوباما لهدف بترو أتلتيكو من خارج الخط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على التفاهم الكبير بين شيكابالا وأوباما لاعبى الزمالك قبل نزولهم في مواجهة بترو أتلتيكو في أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة على موقع "تويتر"، فيديو يظهر حوار بين أوباما وشيكابالا قبل نزولهم في مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو واتفاقهم على اللعب المباشر على المرمى وهو ما تحقق بعد صناعة شيكابالا هدف الزمالك الأول ليوسف أوباما.

ويحل نادى الزمالك ضيفا في السادسة مساء السبت المقبل على نادى ساجرادا الأنجولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسقط الزمالك في فخ التعادل في افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا أمام بترو أتليتكو بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، فيما خسر ساجرادا خارج ملعبه في مباراة الافتتاح بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الوداد المغربي.