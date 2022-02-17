الامارات | 342 لاعبا ولاعبة يشاركون في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 342 لاعبا ولاعبة يشاركون في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا منافسات الجولة الأولى من الدوري العالمي للكاراتيه - البريميرليغ، حيث تقام المنافسات في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وينظمها الاتحادين الاماراتي والدولي، وبالتعاون مع نادي الفجيرة للففنون القتالية. وتشتمل المنافسات على الكاتا والكوميتيه، بمشاركة 342 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي للجنة المنظمة تم خلاله الإعلان عن التفاصيل الفنية، وحضره رئيس الاتحاد الدولي الاسباني انتونيو سبينوس، ورئيس الاتحادين الاماراتي والاسيوي ونائب الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، ورئيس اللجنة المنظمة أحمد الزيودي، والمدير الفني للبطولة محمد عباس.

ويتواجد في البطولة 17 لاعباً ولاعبة حققوا ميداليات في أولمبياد طوكيو الأخيرة، بينهم المصرية فريال أشرف، والسعودي طارق حمدي، والأردني عبدالرحمن المصادفة، و3 اماراتيين مصنفين ضمن المائة لاعب، هم حوراء العجمي وفاطمة خصيف وأحمد سالم.

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