الدوري الإيطالي .. ما هو موعد مباراة يوفنتوس وتورينو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي بملعبه إليانز استاديوم فريق تورينو في ديربي مدينة تورينو، الجمعة، بالجولة 26 للدوري الإيطالي.



ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر ميلان، بينما يمتلك تورينو 32 نقطة في المركز العاشر.

تقام مباراة يوفنتوس وتورينو يوم الجمعة 18 فبراير/ شباط الحالي بملعب أليانز استاديوم معقل اليوفي.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

لن يتمكن عشاق الكالتشيو من متابعة المباراة على أي من الشاشات العربية، لعدم حصول أي محطة تليفزيونية على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن رابطة الدوري الإيطالي تتيح الفرصة لمتابعة المباريات مجانا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي "Serie A".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

ميلان - 55 نقطة

إنتر ميلان - 54 نقطة

نابولي - 53 نقطة

يوفنتوس - 46 نقطة

أتالانتا - 44 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو ايموبيلي - لاتسيو – 19 هدفا

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 18 هدفا

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 11 هدفا

تامي أبراهام - روما - 11 هدفاً