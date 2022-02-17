شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: نحترم الهلال وجاهزون لضربة البداية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي ربيعة، كابتن الأهلي، إن مشوار دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يحتاج إلى التركيز، مؤكدا أن الفريق يحترم الهلال السوداني الذي يعد من الفرق الكبيرة التي تمتلك الطموح المشروع في البطولة.

وأضاف «ربيعة» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الأهلي والهلال:« بطولة كأس العالم للأندية انتهت، والفريق يعيش في حالة من التركيز؛ استعدادا لمواجهة الهلال التي تعد ضربة البداية للفريق في دور المجموعات، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية».



ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.